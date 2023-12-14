Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершены все матчи группового турнира, по результатам которых определились все 16 участников плей-офф. Игры на вылет начнутся в феврале 2024 года.

С первых мест из групп вышли "Бавария" (Германия), "Арсенал" (Англия), "Реал Мадрид" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Барселона" (Испания). Со вторых мест в плей-офф прошли "Копенгаген" (Дания), ПСВ (Нидерланды), "Наполи" (Италия), "Интер" (Италия), "Лацио" (Италия), ПСЖ (Франция), "Лейпциг" (Германия) и "Порту" (Португалия).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 16 декабря. Команды поделят на сеянные (первые места) и несеянные (вторые). В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также находившиеся в одной группе.