ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 22:04

"Милан" победил "Ньюкасл" и вышел в Лигу Европы

Итальянский "Милан" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии и завершилась со счётом 2:1.

На 33-й минуте первый гол забил игрок хозяев Жоэлинтон. Вырвать победу гости смогли во втором тайме: на 59-й Кристиан Пулишич сравнял, а на 84-й Самуэль Чуквуезе вывел вперёд.

"Милан" набрал восемь очков и занял третье место в группе F, по дополнительным показателям уступив ПСЖ. Парижане в параллельном матче сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) и вышли в плей-офф ЛЧ. Итальянцы продолжат борьбу в Лиге Европы, а "Ньюкасл", впервые за 20 лет поучаствовавший в главном европейском клубном турнире, завершил выступление в еврокубках.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков

Возможным соперником ПСЖ может стать испанский "Реал Сосьедад", который выиграл свою группу. Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян впервые сыграет в плей-офф ЛЧ.

BannerImage

X / AC Milan

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Ньюкасл
  • ФК Милан
  • ФК ПСЖ
  • ФК Боруссия Дортмунд
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar