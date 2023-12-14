"Милан" победил "Ньюкасл" и вышел в Лигу Европы

Итальянский "Милан" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии и завершилась со счётом 2:1.

На 33-й минуте первый гол забил игрок хозяев Жоэлинтон. Вырвать победу гости смогли во втором тайме: на 59-й Кристиан Пулишич сравнял, а на 84-й Самуэль Чуквуезе вывел вперёд.

"Милан" набрал восемь очков и занял третье место в группе F, по дополнительным показателям уступив ПСЖ. Парижане в параллельном матче сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) и вышли в плей-офф ЛЧ. Итальянцы продолжат борьбу в Лиге Европы, а "Ньюкасл", впервые за 20 лет поучаствовавший в главном европейском клубном турнире, завершил выступление в еврокубках.