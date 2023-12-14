США и ЕС, скорее всего, не приказывали Болгарии сносить советские памятники. Вероятно, это инициатива бывшего и нынешнего премьеров — Кирилла Петкова и Николая Денкова. Так прокомментировал "Царьграду" демонтаж памятника Советской армии в Софии политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

"Власти Болгарии уже давно думают о сносе "Алёши" в Пловдиве и памятника на Шипке. Как сказал бывший болгарский премьер-диктатор Бойко Борисов, страну от турок освобождали румыны, поляки, литовцы и финны... О России и русских болгарам приказано забыть", — сказал эксперт.