Приказано забыть: Болгария уколола Россию сносом памятника Советской армии
Политолог Трухачёв: Снос памятника Советской армии в Софии может быть только началом
Памятник Советской армии в Софии, 1979 год. Обложка © ITAR-TASS / Валентин Соболев / Фотохроника ТАСС
США и ЕС, скорее всего, не приказывали Болгарии сносить советские памятники. Вероятно, это инициатива бывшего и нынешнего премьеров — Кирилла Петкова и Николая Денкова. Так прокомментировал "Царьграду" демонтаж памятника Советской армии в Софии политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.
"Власти Болгарии уже давно думают о сносе "Алёши" в Пловдиве и памятника на Шипке. Как сказал бывший болгарский премьер-диктатор Бойко Борисов, страну от турок освобождали румыны, поляки, литовцы и финны... О России и русских болгарам приказано забыть", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что болгарские власти объявили о начале демонтажа памятника Советской армии в Софии, якобы находящегося в аварийном состоянии. МИД России счёл этот шаг враждебным и позорным. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Болгария снова выбрала не ту сторону истории.