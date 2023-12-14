Игрокам "Барселоны" и "Жироны" запретили принимать душ в раздевалках из-за засухи
Футболисты "Барселоны" и "Жироны" лишились возможности принять душ после домашнего матча или тренировки из-за запрета правительства Каталонии пользоваться душевыми в спортивных залах и центрах. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.
Неудобства объясняются необходимостью экономии воды. Засуха в этом регионе признана самой сильной за последние сто лет. Если уровень воды уменьшится до 16% (сейчас 18%), водохранилища начнут работать в аварийном режиме. Факт ограничения пользования водой подтвердил и министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт.
Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов завершены матчи группового турнира, по результатам которых определились все 16 участников плей-офф. В раунд игр навылет пробилась и "Барселона". Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 16 декабря.