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14 декабря, 05:16

Игрокам "Барселоны" и "Жироны" запретили принимать душ в раздевалках из-за засухи

Футболисты "Барселоны" и "Жироны" лишились возможности принять душ после домашнего матча или тренировки из-за запрета правительства Каталонии пользоваться душевыми в спортивных залах и центрах. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

Неудобства объясняются необходимостью экономии воды. Засуха в этом регионе признана самой сильной за последние сто лет. Если уровень воды уменьшится до 16% (сейчас 18%), водохранилища начнут работать в аварийном режиме. Факт ограничения пользования водой подтвердил и министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт.

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Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов завершены матчи группового турнира, по результатам которых определились все 16 участников плей-офф. В раунд игр навылет пробилась и "Барселона". Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 16 декабря.

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Лариса Сафронова
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