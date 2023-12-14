Игрокам "Барселоны" и "Жироны" запретили принимать душ в раздевалках из-за засухи

Футболисты "Барселоны" и "Жироны" лишились возможности принять душ после домашнего матча или тренировки из-за запрета правительства Каталонии пользоваться душевыми в спортивных залах и центрах. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

Неудобства объясняются необходимостью экономии воды. Засуха в этом регионе признана самой сильной за последние сто лет. Если уровень воды уменьшится до 16% (сейчас 18%), водохранилища начнут работать в аварийном режиме. Факт ограничения пользования водой подтвердил и министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт.