Золотые резервы РФ превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России увеличились на 2,2%, достигнув рекордных 151,9 миллиарда долларов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка. Это произошло благодаря росту мировых цен на данный металл.

Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре — 148,7 миллиарда долларов. Однако в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2,315 тысячи тонн.