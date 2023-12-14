Золотые резервы РФ превысили рекордные 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России увеличились на 2,2%, достигнув рекордных 151,9 миллиарда долларов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка. Это произошло благодаря росту мировых цен на данный металл.
Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре — 148,7 миллиарда долларов. Однако в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2,315 тысячи тонн.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наша экономика доказала свою способность отвечать на сложные вызовы. По словам главы государства, залогом этого стал формируемый последние десять лет запас прочности.
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