Кандидат в президенты США предложил Киеву уступить некоторые регионы для завершения конфликта

Чтобы урегулировать конфликт, Украине следует уступить восточные регионы, где проживает русскоговорящее население. Об этом рассказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий — восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только если [президент России Владимир] Путин выйдет из военного союза с Китаем", — сказал политик в ходе встречи с избирателями.

По его словам, украинский конфликт всё сильнее приближает начало мировой войны. Кроме того, он не продвигает интересы Штатов, считает Рамасвами.