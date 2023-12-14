Кандидат в президенты США предложил Киеву уступить некоторые регионы для завершения конфликта
Рамасвами: Для урегулирования конфликта Киеву нужно уступить восточные регионы
Чтобы урегулировать конфликт, Украине следует уступить восточные регионы, где проживает русскоговорящее население. Об этом рассказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий — восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только если [президент России Владимир] Путин выйдет из военного союза с Китаем", — сказал политик в ходе встречи с избирателями.
По его словам, украинский конфликт всё сильнее приближает начало мировой войны. Кроме того, он не продвигает интересы Штатов, считает Рамасвами.
Ранее Лайф писал, что США не остановят поддержку Украины, пока она продолжает сопротивление. Незалежная представляет для Вашингтона большую геополитическую ценность. Американист Константин Блохин предположил, что Вашингтон прекратит спонсировать Киев незадолго до его капитуляции.
AP / TASS / Rebecca Blackwell