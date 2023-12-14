Экс-главу British Petroleum лишили миллионных выплат за ложь совету директоров

Бывшего главу британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернарда Луни лишили выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (более 40 миллионов долларов) после отставки за ложь совету директоров. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Луни не будут выплачивать пенсию, зарплату и бонус за текущий финансовый год. Такое решение было принято в связи с его нежеланием полностью раскрывать детали прошлых отношений с коллегами, чем он ввёл совет директоров в заблуждение. По этой причине в начале осени этого года Луни был вынужден уйти с поста главы компании.

Кроме того, компания отзовёт порядка 50% бонуса бывшего главы за 2022 финансовый год, а также часть акций на сумму около одного миллиона фунтов стерлингов.