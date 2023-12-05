Богатейшего депутата Госдумы досрочно лишили мандата

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении с 4 декабря полномочий депутата от КПРФ Владимира Блоцкого. Решение было принято на основании письменного заявления самого коммуниста.

Владимир Блоцкий. Обложка © Wikipedia / Superusee

"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты ГД, выдвинутого политической партией КПРФ, 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — гласит проект постановления нижней палаты парламента.

Блоцкого называют самым богатым депутатом Госдумы. В 2021 году он задекларировал доход в размере 3,5 миллиарда рублей. В этом же году парламентарий занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами по версии Forbes. 29 ноября стало известно, что коммунист решил сложить полномочия.