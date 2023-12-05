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Опубликовано 5 декабря 2023, 18:19
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Богатейшего депутата Госдумы досрочно лишили мандата

ГД прекратила полномочия богатейшего депутата 2022 года — коммуниста Блоцкого

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении с 4 декабря полномочий депутата от КПРФ Владимира Блоцкого. Решение было принято на основании письменного заявления самого коммуниста.

Владимир Блоцкий. Обложка © Wikipedia / Superusee

Владимир Блоцкий. Обложка © Wikipedia / Superusee

"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты ГД, выдвинутого политической партией КПРФ, 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — гласит проект постановления нижней палаты парламента.

Блоцкого называют самым богатым депутатом Госдумы. В 2021 году он задекларировал доход в размере 3,5 миллиарда рублей. В этом же году парламентарий занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами по версии Forbes. 29 ноября стало известно, что коммунист решил сложить полномочия.

Объявлена "наследница" мандата изгнанного из Госдумы депутата Власова
Объявлена "наследница" мандата изгнанного из Госдумы депутата Власова

А в ноябре депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и его коллегу Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду") решили лишить мандатов из-за прогулов. На закрытом заседании Дума проголосовала за досрочное прекращение их полномочий с 1 ноября. За лишение Белоусова мандата выступили 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Андрей Бражников
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