В Минэнерго рассказали, сколько россиян до сих пор остаются без света из-за непогоды

Свыше 140 тысяч человек до сих пор остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго РФ в четверг, 14 декабря.

Более 140 тысяч человек остаются без энергоснабжения из-за непогоды в России. Видео © Telegram / Пресс-служба Минэнерго России

В ведомстве добавили, что энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Дагестане. Однако проблемы до сих пор не решены в Ростовской области, Псковской области, Донецкой и Луганской Народных республиках. В этих регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.



"По данным на 06:00 [мск] без энергоснабжения остаются потребители: в Ростовской области — 10,5 тыс. человек, ЛНР — 76,8 тыс. человек, ДНР — 49,9 тыс. человек, Псковской области — 4,9 тыс. человек", — говорится в сообщении. При этом сроки завершения восстановительных работ не уточняются.