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14 декабря, 07:54

Худрук и главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев умер в возрасте 83 лет

Умер худрук Русского академического оркестра Владимир Гусев

<p>Главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев. Обложка © <a href="https://mk.nso.ru/news/10368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры Новосибирской области</a></p>

Главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев. Обложка © Министерство культуры Новосибирской области

На 84-м году жизни скончался главный дирижёр и художественный руководитель Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии сегодня, 14 декабря.

"Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и больше 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижёра и художественного руководителя. За годы, проведённые за пультом оркестра, он привлёк в коллектив квалифицированных музыкантов, значительно расширил репертуар, который в настоящее время насчитывает свыше 5000 произведений", — говорится в сообщении.

В филармонии напомнили, что под руководством Гусева оркестр имел возможность выступать с ведущими артистами России, а также был в центре крупных образовательных и фестивальных проектов.

"Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона", — отметили в пресс-службе филармонии.

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Ян Поланин
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