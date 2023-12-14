Худрук и главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев умер в возрасте 83 лет

На 84-м году жизни скончался главный дирижёр и художественный руководитель Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии сегодня, 14 декабря.

"Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и больше 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижёра и художественного руководителя. За годы, проведённые за пультом оркестра, он привлёк в коллектив квалифицированных музыкантов, значительно расширил репертуар, который в настоящее время насчитывает свыше 5000 произведений", — говорится в сообщении.

В филармонии напомнили, что под руководством Гусева оркестр имел возможность выступать с ведущими артистами России, а также был в центре крупных образовательных и фестивальных проектов.

"Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона", — отметили в пресс-службе филармонии.