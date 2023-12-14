Производители предупредили о росте цен на любимое лакомство взрослых и детей

Производители кондитерских изделий предупредили о росте цен на шоколад. Это связано с рекордным подорожанием какао-бобов на фоне мирового дефицита этой культуры, а также ослаблением рубля и увеличением стоимости логистики и упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

В начале декабря российское подразделение крупнейшего производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut — предупредило партнёров о предстоящем повышении цен на свои продукты. С 1 января 2024 года цены вырастут на 20%.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков подтвердил, что письмо от Barry Callebaut поступило производителям кондитерских изделий. По его словам, основное сырьё для шоколада в России — импортное: какао-бобы выращивают в Африке и Южной Америке.

Управляющий подмосковной кондитерской фабрикой "Господарь" (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач указал, что бобы за год подорожали в два-три раза. С начала года курс рубля упал по отношению к доллару на 29%, а логистика подорожала как минимум на 35%. За последний год сырьё выросло в цене в среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%. Российские производители считают, что рост стоимости сырья и другие издержки можно покрыть, только постепенно увеличив цены на 60–70 процентов в зависимости от сорта продукта.