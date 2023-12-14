Митрополит Кирилл освятил в Москве штаб Всероссийского казачьего войска

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил штаб Всероссийского казачьего общества в Москве. Официальная церемония состоялась накануне, 13 декабря. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.

"Перед молитвой митрополит Кирилл обратился к присутствующим со словом проповеди. Архипастырь отметил, что казачество прошло значительный путь в новейшей истории страны. За прошедшие 30 лет казаки стали реальной силой, которая сохраняет традиционные духовно-нравственные ценности и защищает государство на различных направлениях", — говорится в сообщении.

Митрополит Кирилл добавил, что в настоящее время казачество является "авангардом патриотизма, авангардом настоящих крепких казачьих семей, авангардом героев, защитников нашего Отечества".