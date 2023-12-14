Митрополит Кирилл освятил в Москве штаб Всероссийского казачьего войска
Освящение штаба Всероссийского казачьего войска. Обложка © t.me / Военный отдел Московского Патриархата
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил штаб Всероссийского казачьего общества в Москве. Официальная церемония состоялась накануне, 13 декабря. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.
"Перед молитвой митрополит Кирилл обратился к присутствующим со словом проповеди. Архипастырь отметил, что казачество прошло значительный путь в новейшей истории страны. За прошедшие 30 лет казаки стали реальной силой, которая сохраняет традиционные духовно-нравственные ценности и защищает государство на различных направлениях", — говорится в сообщении.
Митрополит Кирилл добавил, что в настоящее время казачество является "авангардом патриотизма, авангардом настоящих крепких казачьих семей, авангардом героев, защитников нашего Отечества".
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества. Им стал Виталий Кузнецов, он сменил на этой должности Николая Долуду, который также является депутатом Госдумы. В начале ноября парламентарий заявил, что собирается уйти с должности по собственному желанию, чтобы заняться разработкой закона о казачестве. По его словам, на это потребуется до двух лет.