"Докатились до абсурда!": Лукашенко жёстко прошёлся по ОБСЕ и ОЗХО за их необъективность Лукашенко заявил, что ОБСЕ, ОЗХО и Красный Крест полностью деградировали 14 декабря, 08:59 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Международные организации демонстрируют полную свою деградацию, став местом для демагогии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран – участниц СНГ.

"Полностью деградировали иные международные структуры — от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков", — пояснил он.

По словам Лукашенко, мир сошёл с ума и "докатился до абсурда", потому что даже Европейский фонд мира вдруг начал спонсировать военные действия, отправляя деньги киевскому режиму.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Он напомнил, что Минск никому не угрожает.

Авторы Татьяна Миссуми