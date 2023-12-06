Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ о гибели 40 журналистов в секторе Газа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на гибель почти полсотни журналистов в зоне ближневосточного конфликта. Об этом она заявила в ходе интервью радио Sputnik.

Дипломат указала, что как институт уполномоченных по защите прав журналистов и свободе слова, так и сам его уполномоченный с точки зрения вклада обладают нулевыми характеристиками. Она также привела данные, по которым на палестино-израильской территории за два месяца конфликта погибло уже более 40 журналистов. При этом десять получили тяжёлые ранения.

"Вы что-нибудь слышали, что-нибудь от этой структуры, персонально по какому-нибудь журналисту или в целом по ситуации?" — поинтересовалась Захарова.