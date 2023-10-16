Более 10 журналистов погибло в Газе после атак со стороны Израиля
Al Jazeera: Не менее 11 журналистов погибло в секторе Газа при ударах ВС Израиля
В секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября погибло не менее 11 журналистов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.
Также известно о 20 пострадавших представителях прессы. Ещё два журналиста пропали без вести. Разрушено 50 зданий медиаструктур. Уточняется, что профсоюз организовал помощь раненым сотрудникам СМИ.
Ранее Al-Jazeera сообщала о смерти журналиста Саида аль-Тавила и фотографа Мухаммада Собха. Они работали в средствах массовой информации в Палестине.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. При этом в конфликт может вмешаться Иран. В парламенте страны предупредили Израиль о "красной линии".
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK