Более 10 журналистов погибло в Газе после атак со стороны Израиля

В секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября погибло не менее 11 журналистов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.

Также известно о 20 пострадавших представителях прессы. Ещё два журналиста пропали без вести. Разрушено 50 зданий медиаструктур. Уточняется, что профсоюз организовал помощь раненым сотрудникам СМИ.