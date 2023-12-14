Лукашенко заявил о задержании 20 групп, готовивших теракты в Белоруссии и России 14 декабря, 09:07 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Белоруссия и Россия смогли предотвратить целую серию терактов, разоблачив около 20 преступных групп. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран – участниц СНГ.

"Мы с РФ, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Белоруссии", — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксируются факты появления в стране сотрудников разведки иностранных государств, среди которых, в частности, замечены служащие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Авторы Татьяна Миссуми