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Лукашенко заявил о задержании 20 групп, готовивших теракты в Белоруссии и России

14 декабря, 09:07
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Белоруссия и Россия смогли предотвратить целую серию терактов, разоблачив около 20 преступных групп. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран – участниц СНГ.

"Мы с РФ, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Белоруссии", заявил Лукашенко.

Белорусский офицер-ренегат тренирует "хоругвей" в тайном лагере в Польше для терактов на родине

Белорусский офицер-ренегат тренирует "хоругвей" в тайном лагере в Польше для терактов на родине

Ранее сообщалось, что Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксируются факты появления в стране сотрудников разведки иностранных государств, среди которых, в частности, замечены служащие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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