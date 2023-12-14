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14 декабря, 13:37

Иммунолог перечислила способы победить остаточный кашель

Врач Ярцева: Побороть остаточный кашель помогут солевые растворы и полоскание

Справиться с остаточным кашлем после перенесённой болезни поможет увлажнение помещения, а также промывание носоглотки. Об этом рассказала терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

"Когда вирус проникает в человеческий организм, он пересушивает слизистую, чтобы легче распространяться. Он царапает наш эпителий, и эти царапины остаются на некоторое время, ранки заживают дольше. Необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне не менее 50%", — рассказала эксперт в беседе с телеканалом "Звезда", добавив, что дополнительно можно пользоваться солевыми растворами, полоскать нос и горло, рассасывать леденцы.

При этом специалист предостерегла от использования антисептиков. По её словам, такие препараты сильно раздражают слизистую, в результате чего кашель только усиливается. Также Ярцева посоветовала отказаться от курения и прогулок на морозе.

Россиянам назвали два способа, которые помогут избавиться от затяжного кашля

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Ранее Лайф писал, что рефлекторный кашель может задерживаться в организме до 25 дней. Ситуацию усугубляют курение и сухой воздух.

Обложка ©

freepik / drobotdean

Ян Поланин
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