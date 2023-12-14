Иммунолог перечислила способы победить остаточный кашель

Справиться с остаточным кашлем после перенесённой болезни поможет увлажнение помещения, а также промывание носоглотки. Об этом рассказала терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

"Когда вирус проникает в человеческий организм, он пересушивает слизистую, чтобы легче распространяться. Он царапает наш эпителий, и эти царапины остаются на некоторое время, ранки заживают дольше. Необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне не менее 50%", — рассказала эксперт в беседе с телеканалом "Звезда", добавив, что дополнительно можно пользоваться солевыми растворами, полоскать нос и горло, рассасывать леденцы.

При этом специалист предостерегла от использования антисептиков. По её словам, такие препараты сильно раздражают слизистую, в результате чего кашель только усиливается. Также Ярцева посоветовала отказаться от курения и прогулок на морозе.