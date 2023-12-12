Пульмонолог назвала факторы, которые усугубляют ваш кашель Врач Петрова: Рефлекторный кашель может задерживаться в организме до 25 дней 12 декабря, 11:09 Фото © stefamerpik / freepik.com

В сезон простуд большинство россиян выздоравливают в течение 7–10 дней, а вот кашель может задерживаться в течение двух недель и даже больше. Об этом россиянам рассказала доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, пульмонолог Светлана Петрова.

Внешние факторы, такие как сухой воздух или курение, могут дополнительно усугубить ситуацию. А вот прогулки на свежем воздухе и обильное тёплое питьё, напротив, пойдут на пользу. Голосовой покой — ещё один фактор, который влияет на кашель. Лучше не перенапрягать связки и говорить вполголоса, чтобы кашель прошёл быстрее.

"Связано это с тем, что кашель — это рефлекс. Возбудитель влияет на кашлевые рецепторы. Есть вирусы, которые вызывают очень длительный кашель. Есть бактерии, например микоплазменные инфекции, которые аналогичным образом дают длительный эффект. Рефлекторный кашель может задерживаться до 25 дней", — пояснила врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Авторы Марина Калегина