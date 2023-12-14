Диетолог объяснил, сколько чашек чая нужно пить в день, чтобы чувствовать себя отлично

Не каждый вариант чая, который представлен в магазинах, приносит пользу организму. Некоторые из них являются всего лишь напитками с красящими компонентами, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

"Если ориентироваться на пользу, то самый лучший чай — зелёный. Если ориентироваться на вкус, то люди обычно выбирают чёрный. Красный — это вообще не чай, а напиток с красящим компонентом. Белый — это неферментированный чай, предшественник зелёного. Он не очень характерен для нашего питания, но полезен так же, как и зелёный", — рассказал эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

По его словам, пользу организму приносят специальные вещества, которые содержатся в чайных листьях. Так, галловая кислота и её производные обладают противовоспалительным действием, а также замедляют процессы старения.

В день, чтобы чувствовать себя отлично, необходимо выпивать три-четыре чашки чая, добавил Гинзбург. Вместе с тем эксперт предостерёг от употребления такого количества напитка людей с проблемами со сном. Чай обладает тонизирующим эффектом, поэтому людям, страдающим бессонницей, лучше отказаться от него во второй половине дня.