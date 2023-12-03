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3 декабря, 12:13

Учёные назвали семь видов чая для борьбы с тревогой и бессонницей

Для того чтобы избавиться от тревоги и стресса, необходимо пить не простой чёрный чай, а напитки на основе успокаивающих трав и растений, в народе их называют напитками "спящих кошек". Учёные определили семь видов чая, которые борются с подавленностью и беспокойством.

"Многие знают, какими милыми созданиями представляются нам кошки, когда спят. Совсем другое дело — разъярённый зверь. Кошки часто пребывают в состоянии нервного перевозбуждения. Именно поэтому эффект от чашки тёплого успокаивающего чая получил такое милое сравнение", пишет "Sputnik Азербайджан".

1. Ромашковый чай. Этот напиток содержит хризины, способные подавлять чувство страха. Потому ромашковый чай часто советуют при приступах паники и депрессии.

2. Фенхелевый чай. Фенхель широко используется в качестве пряности в различных блюдах и избавляет от стресса и беспокойства. Кроме того, этот напиток можно употреблять при бессоннице. Фенхель заваривают как чай или просто используют как добавку в чёрный чай. Рекомендуется заваривать около 5–10 минут, перед употреблением лучше процедить.

3. Зелёный чай богат катехинами – антиоксидантами, помогающими людям успокоиться. Кроме того, по словам экспертов, зелёный чай минимизирует симптомы депрессии и сонливости, так как имеет кофеин в составе, а также улучшает память.

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4. Чай с мелиссой и мятой. Оба растения отлично справляются при лечении депрессии и бессонницы, так как имеют экстракт ментола, действующий как снижающий стресс миорелаксант. Такой чай лучше пить в чистом виде, заварив столовую ложку сухих листьев.

5. Липовый чай. Этот напиток из цветков липы тоже помогает бороться со стрессом и тревожностью благодаря успокаивающему эффекту. Эксперты рекомендуют добавлять в чай две-три чайные ложки цветков липы.

6. Валериановый чай. Напиток содержит изовалериановую кислоту и антиоксиданты, которые уменьшают стресс и помогают быстрее уснуть. Пить чай с валерианой лучше на ночь, потому что он больше остальных вызывает состояние сонливости. Необходимо насыпать около трёх граммов корня валерианы в чашку и дать завариться от 10 до 15 минут.

7. Чай из куркумы высвобождает такие нейромедиаторы, как дофамин и серотонин. На один стакан горячей воды берут половину чайной ложки порошка куркумы. Напиток необходимо кипятить на медленном огне около десяти минут.

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Ранее россиян предупредили о смертельном вреде чая с мятой и чабрецом. Этот напиток не рекомендуется пить людям, которые принимают лекарства, иначе есть риск ухудшить их эффективность или вызвать нежелательные побочные эффекты.

Обложка ©

Freepik / ArthurHidden

Дарья Нарыкова
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