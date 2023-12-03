Учёные назвали семь видов чая для борьбы с тревогой и бессонницей

Для того чтобы избавиться от тревоги и стресса, необходимо пить не простой чёрный чай, а напитки на основе успокаивающих трав и растений, в народе их называют напитками "спящих кошек". Учёные определили семь видов чая, которые борются с подавленностью и беспокойством.

"Многие знают, какими милыми созданиями представляются нам кошки, когда спят. Совсем другое дело — разъярённый зверь. Кошки часто пребывают в состоянии нервного перевозбуждения. Именно поэтому эффект от чашки тёплого успокаивающего чая получил такое милое сравнение", — пишет "Sputnik Азербайджан".

1. Ромашковый чай. Этот напиток содержит хризины, способные подавлять чувство страха. Потому ромашковый чай часто советуют при приступах паники и депрессии.

2. Фенхелевый чай. Фенхель широко используется в качестве пряности в различных блюдах и избавляет от стресса и беспокойства. Кроме того, этот напиток можно употреблять при бессоннице. Фенхель заваривают как чай или просто используют как добавку в чёрный чай. Рекомендуется заваривать около 5–10 минут, перед употреблением лучше процедить.

3. Зелёный чай богат катехинами – антиоксидантами, помогающими людям успокоиться. Кроме того, по словам экспертов, зелёный чай минимизирует симптомы депрессии и сонливости, так как имеет кофеин в составе, а также улучшает память.

4. Чай с мелиссой и мятой. Оба растения отлично справляются при лечении депрессии и бессонницы, так как имеют экстракт ментола, действующий как снижающий стресс миорелаксант. Такой чай лучше пить в чистом виде, заварив столовую ложку сухих листьев.

5. Липовый чай. Этот напиток из цветков липы тоже помогает бороться со стрессом и тревожностью благодаря успокаивающему эффекту. Эксперты рекомендуют добавлять в чай две-три чайные ложки цветков липы.

6. Валериановый чай. Напиток содержит изовалериановую кислоту и антиоксиданты, которые уменьшают стресс и помогают быстрее уснуть. Пить чай с валерианой лучше на ночь, потому что он больше остальных вызывает состояние сонливости. Необходимо насыпать около трёх граммов корня валерианы в чашку и дать завариться от 10 до 15 минут.

7. Чай из куркумы высвобождает такие нейромедиаторы, как дофамин и серотонин. На один стакан горячей воды берут половину чайной ложки порошка куркумы. Напиток необходимо кипятить на медленном огне около десяти минут.