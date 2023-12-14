В Крыму отремонтируют спортзал, на который дети пожаловались Путину

Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина под Судаком, на состояние которого дети пожаловались президенту России Владимиру Путину, отремонтируют уже в 2024 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местной власти. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию.

Обращение крымских детей к Путину. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

"То, что люди об этих планах не знали, — это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь после поручения президента проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

К слову, Владимиру Путину в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции пожаловались на состояние спортивного зала в селе Солнечная Долина под Судаком. Так, в ходе видеообращения ребята рассказали главе государства, что занимаются в ненадлежащих санитарных условиях. В частности, в помещении прогнили полы, стены покрылись плесенью. Также в здании, где около 40 лет не было ремонта, отсутствует отопление и протекает крыша. Местные следователи по данному факту уже организовали проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).