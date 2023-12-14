Депутаты ответили девочке Соне, которая на прямой линии с Путиным спросила, зачем им каникулы

Одним из самых забавных вопросов, поступивших на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, стал вопрос девочки Сони: "Почему наши депутаты уходят на каникулы? Они что, тоже дети?" Лайф отправился за ответом к самим народным избранникам — членам Госдумы Анатолию Вассерману и Дмитрию Гусеву.

Вопрос Софии о каникулах у депутатов, поступивший на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © LIFE

"Мы не дети. Наоборот. Поэтому нам надо отдыхать чаще, хотя каждый раз меньше по времени, чем школьникам. Но мы не в отпусках, а на каникулах, потому что нас могут в любой момент вызвать на работу", — передал через Лайф ответ девочке Вассерман.

А Дмитрий Гусев рассказал Софии, что депутатская жизнь очень похожа на школьную. Так, например, в Госдуме есть сессии, у учеников это четверти; в школе есть директор, а в ГД это председатель Вячеслав Володин.

"Желаю тебе, София, классных каникул, здорово отметить Новый год и научиться чему-нибудь новому! А у нас, у депутатов, будет на каникулах такое задание: ехать к себе в регионы и там поздравлять детей с Новым годом, что с удовольствием мы и сделаем", — сказал Гусев в видеообращении к девочке.

Депутат Дмитрий Гусев ответил на вопрос девочки, почему депутаты уходят на каникулы. Видео © Предоставлено Лайфу