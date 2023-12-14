Депутат Милонов пожаловался, что школьники не берут его кататься с горки на каникулах
Милонов ответил на вопрос девочки, почему депутаты тоже уходят на каникулы
Депутат Виталий Милонов ответил на вопрос девочки Софии, которая поинтересовалась во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина, почему депутаты уходят на каникулы. Телеграм-канал SHOT публикует ответ парламентария.
Девочка София спросила во время пресс-конференции Путина, почему депутаты тоже уходят на каникулы. Фото © Telegram / SHOT
"Когда депутаты уходят на каникулы, они так же, как и дети, встают из-за своих парт и уезжают, только не отдыхать, а помогать другим людям у себя в регионах. И хочу вам честно сказать, у детей есть санки, ледянки, лыжи, а у депутатов нет, поэтому дети катаются с горки, а нас туда никто не берёт", — пожаловался член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Виталий Милонов рассказал, что депутаты на каникулах уезжают помогать другим людям у себя в регионах. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, сегодня, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.
ТАСС / Марат Абулхатин