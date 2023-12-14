Депутат Милонов пожаловался, что школьники не берут его кататься с горки на каникулах

"Когда депутаты уходят на каникулы, они так же, как и дети, встают из-за своих парт и уезжают, только не отдыхать, а помогать другим людям у себя в регионах. И хочу вам честно сказать, у детей есть санки, ледянки, лыжи, а у депутатов нет, поэтому дети катаются с горки, а нас туда никто не берёт", — пожаловался член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.