Врач назвала 5 симптомов дефицита мелатонина и объяснила, как его восполнить

Мелатонин выполняет важные функции в организме человека: принимает участие в подготовке тела ко сну, влияет на расслабление мышц и температуру тела. Недостаточное количество гормона может привести к тревожности и раздражительности, рассказала эндокринолог Шамсият Ашурбекова.

Основными причинами возникновения дефицита мелатонина, по словам эксперта, являются стресс, снижение секреции гормона с возрастом, ночные смены на работе, игнорирование гигиены сна, а также световой шум.

"С появлением искусственных источников освещения мы стали работать и отдыхать больше, а спать меньше. Мелатонин любит темноту. Использование различных световых гаджетов и недостаточная изоляция места сна от яркого света уличных фонарей является самой распространённой причиной дефицита мелатонина", — приводит слова эндокринолога "Вечерняя Москва".

О дефиците гормона в организме могут говорить избыточная бодрость перед сном, сонливость в разное время суток, тревожность, раздражительность и бессонница, добавила врач.

Наладить выработку мелатонина для нормализации сна помогут ежедневные действия на физическое и психическое расслабление. Эксперт отмечает, что таковыми могут быть приём тёплой ванны в одно и то же время, ежедневное использование любимого крема перед сном, либо чтение книги. Это "приучит" организм испытывать сонливость.

Кроме того, при джетлаге, сменном графике или эпизодических нарушениях режима (вследствие праздников или отпуска) наладить циркадные ритмы можно с помощью краткосрочного приёма мелатонина в качестве лекарственного препарата, резюмировала эндокринолог.