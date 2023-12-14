Россиянин получил реальный срок за кражу снеговика

Жителя Грибановского района Воронежской области признали виновным в краже снеговика. Мужчину отправили на год и три месяца в колонию-поселение и ещё лишили прав на четыре года за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошёл ещё 9 января. Мужчина в пьяном состоянии вместе с подругой катался по Грибановскому району на "ниве" и подъехал к сельхозпредприятию в селе Малые Алабухи 1-е. Там 28-летний злоумышленник увидел декоративную конструкцию снеговика, выполненную из арматуры, и решил похитить её вместе с мишурой, новогодним колпаком и гирляндой, которая шла в комплекте. Однако сотрудница КПП заметила это и потребовала оставить снеговика в покое. "Воронежский Гринч" испугался и через 500 метров выбросил снеговика в лесу, а затем скрылся. Но его всё равно нашли полицейские. Ущерб составил 5654 рубля.

"Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на четыре года", — говорится в сообщении пресс-службы районного суда.