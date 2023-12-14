"Нашли друг друга": Критик раскрыл, почему Канье Уэст позвал к себе российского дизайнера

Американский рэпер Канье Уэст хоть и любит устраивать эпатаж, но назначение россиянина Гоши Рубчинского главным дизайнером его бренда одежды и обуви Yeezy не связано с хайпом. Об этом заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

"Безусловно, это громкое событие в мире моды и первое время будет с интересом воспринято общественностью. Элемент пиара в этом есть, но, я думаю, это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли", — отметил он в беседе с НСН.

Критик подчеркнул, что Рубчинский является талантливым дизайнером — он не выпускает одежду высокой моды, а работает с современными трендами. По мнению эксперта, то, чем занимается россиянин, — достаточно специфичная ниша, так как подобную одежду готовы надеть далеко не все.

При этом Белов указал, что образы рэпера и его новой жены дизайнера Бьянки Цензори, которая щеголяет в "голых нарядах", выглядят довольно эпатажно. Он считает, что это привлечёт "специфичных людей", которым нравится вызов обществу и что-то нестандартное.

Канье Уэст с женой – дизайнером Бьянкой Цензори. Фото © Getty Images / Rachpoot

"Фрик Канье или фрэшмен? Он человек, который знает, к чему идёт, но хочет делать это не в соответствии с устоями общества, а так, как он это видит. Находятся люди, которые чувствуют сильную энергию и тоже идут за ним", — добавил критик.