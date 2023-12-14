В Москве стартовал фестиваль "Это у нас семейное" для семей из новых регионов РФ

В Москве стартовал фестиваль "Это у нас семейное" для семей из новых регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Накануне в российскую столицу прибыли 268 конкурсантов из 66 семей для участия в творческих мастер-классах, концертной программе со звёздами российской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Посетители фестиваля на ВДНХ. Видео © Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

Торжественное открытие фестиваля состоялось 14 декабря в 55-м павильоне "Дом молодёжи — Россия" на ВДНХ. В период проведения мероприятия участники посетят павильоны "Первые в России — стране возможностей", "Макет Москвы", "Россия — моя история", "СоюзМультПарк", поучаствуют в различных конкурсах и во множестве других семейных активностей.

"Изучая видеовизитки участников конкурса "Это у нас семейное" из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы узнали, что многие из них мечтали побывать в столице нашей страны. И вот такой подарок – путешествие в новогоднюю Москву мы приготовили для 66 семей из новых регионов. Программа фестиваля позволит им больше времени провести вместе, укрепит семейные связи, сблизит поколения", — подчеркнул генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.







Всего на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей" от новых регионов РФ поступили заявки от более чем девяти тысяч человек. Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 18 декабря. В нём могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и "Движение первых". Председателем наблюдательного совета является президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.