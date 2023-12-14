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Экс-глава сил НАТО признал силу Армии России и поставил крест на ВСУ

Экс-командующий НАТО Ставридис: ВСУ не одолеют Армию России, закалившуюся в боях

14 декабря, 16:39
<p>ВСУ не справляются с Российской армией. Обложка © Vk / Минобороны России</p>

ВСУ не справляются с Российской армией. Обложка © Vk / Минобороны России

Российская армия лучше оснащена и подготовлена, чем украинская, поэтому неудивительно, что ВС РФ берут верх над ВСУ. Об этом в статье для Bloomberg заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"И армии (Владимира Путина. — Прим. Лайфа)… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков, — всё это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", говорится в материале.

Ставридис добавил, что западные санкции оказались бессмысленными и "в лучшем случае ненадёжными", так как Россия продолжила укреплять свою экономику, пусть и небыстрыми темпами.

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Ранее бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что Армия России стала самой боеспособной на планете, получив ценный опыт в зоне военной спецоперации на Украине. По его словам, Москва выстроила тактику, которая способна подготовить десятки тысяч бойцов, а также делает из добровольцев профессиональных военных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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