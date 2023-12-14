Как изменится ситуация на фронте в 2024 году — потери ВСУ и прогнозы экспертов По мнению экспертов, специальная военная операция завершится победой России уже в будущем году. 15494 15494 Как потери ВСУ повлияют на ход СВО. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Киевской власти уже не до бравурных заявлений о скором разгроме России и вхождении победным маршем на территорию Донбасса и Крыма. Глава режима Владимир Зеленский был вынужден признать, что провал распиаренного западными и украинскими СМИ контрнаступления — свершившийся факт. "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", — заявил он.

Больше о победе над Россией путём "героического контрнаступления" он и не упоминает. Теперь он вещает о победе путём "героической обороны" и обещает построить невиданную по масштабам линию фортификационных сооружений от Польши до Донбасса. "Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией", — обрисовал Зеленский масштабы нового грандиозного стратегического замысла.

Киевской власти уже не до бравурных заявлений о скором разгроме России и вхождении победным маршем на территорию Донбасса и Крыма. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Однако, по мнению большинства экспертов, даже успешная реализация этого плана в лучшем для Зеленского случае может лишь ненадолго отсрочить крах киевского режима, но не предотвратить его, поскольку этот крах неизбежен. Часть политологов полагают, что благодаря поддержке Запада агония киевского нацистского режима продлится весь 2024 год и завершится лишь в 2025 году. Другие аналитики склоняются к тому, что всё закончится победой России уже в 2024-м.

Ход операции

О том, что обстановка на линии боевого соприкосновения складывается отнюдь не в пользу ВСУ, открыто говорят уже даже на Западе. К примеру, побывавший недавно в зоне боевых действий польский военный аналитик, основатель компании Rochan Consultin Конрад Музыка заявил, что украинское контрнаступление обернулось поражением, Россия медленно готовится к собственным масштабным наступательным действиям. К тому же российская экономика чувствует себя очень даже неплохо: производственные мощности её оборонной промышленности достигнут в 2024 году пиковых показателей.

После неудачного украинского контрнаступления русские усилились и постепенно перехватили инициативу. Это касается почти всего фронта — от Харьковской области и Донбасса до Запорожья. Активность ВСУ, наоборот, снизилась, её наступательные возможности исчерпаны Конрад Музыка Польский военный эксперт

Потери ВСУ в декабре

Между тем, по сообщениям из разных источников, ВСУ продолжают нести тяжёлые потери. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, только за 11 декабря в ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили около 380 украинских солдат и офицеров на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили две атаки штурмовых групп десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Марьинкой. А в районах Клещеевки и Курдюмовки было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ.

Боевая машина мотострелкового подразделения Южной группировки войск во время работы на Артёмовском направлении. Фото © ТАСС / Александр Река

Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика".

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки российских войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку и нанесли поражение подразделениям украинской десантно-штурмовой бригады в окрестностях Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и САУ "Акация".

На Запорожском направлении российские бойцы и артиллеристы при поддержке с воздуха отразили атаку штурмовых групп бригады Национальной гвардии Украины и нанесли поражение живой силе десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новосёловки в Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля.

Статистика от Шойгу

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, украинская армия продолжает терять как личный состав, так и боевую технику. "За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения", — рассказал он.

Ранее министр сообщил, что только за сентябрь ВСУ потеряли более чем почти два десятка тысяч военнослужащих. "За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники", — отметил глава ведомства. Речь шла об американских БМП "Брэдли", артиллерийских самоходных установках из Германии, Франции и Польши, двух немецких танках "Леопард" и одном английском "Челленджере".

Украинские войска, добавил Шойгу, несут серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения в результате эффективного огневого поражения. По его словам, США и их союзники поставками вооружений подталкивают Украину к самоуничтожению, а киевские власти кидают необученных солдат "на убой".

Прогнозы экспертов

По мнению ряда экспертов, российско-украинский конфликт может быть завершён уже в будущем году. Так считает депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Думаю, это произойдёт в следующем году. Основное условие для прекращения боевых действий — полное восстановление Вооружённых сил России (что сейчас и делается) до уровня, когда они будут способны создавать наступательные группировки, а не отражать контрнаступление ВСУ. Виктор Соболев Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант

По словам парламентария, эти вопросы решаются и по гособоронзаказу, и по набору военнослужащих по контракту в добровольном порядке. Никаких мобилизаций не предполагается ни в ближайшее время, ни в следующем году.

По мнению военкора Александра Коца, сроки окончания СВО будут зависеть от задач, которые поставит перед собой Москва. "Если остановиться только на освобождении Донбасса, то есть небольшая вероятность, что боевые действия завершатся в следующем году, в ином случае сроки могут быть другими. Если нам надо брать Киев, то никаких перспектив закончить СВО в следующем году у нас нет. А если брать всю Украину? Тогда это вообще на долгие годы. Поэтому надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки", — считает он.

Последует ли военная помощь Киеву

Решающим фактором, способным затянуть военное противостояние нынешнего киевского режима с Россией до 2025 года и далее, является финансовая и военная помощь Запада, и в первую очередь её масштабы. Несмотря на возникшие проблемы с предоставлением Киеву финансирования со стороны США, в Вашингтоне явно не собираются отказываться от поддержки Украины.

Как сообщило агентство Bloomberg, Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

Президент США Джо Байден 12 декабря после встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. Фото © Shutterstock

Президент США Джо Байден 12 декабря после встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. Как сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в своём заявлении для прессы 12 декабря, в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

— Возможности, предусмотренные в сегодняшнем пакете, включают в себя боеприпасы ПВО, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы (в том числе 155 мм и 105 мм), — перечислил Энтони Блинкен.

Кроме того, по словам госсекретаря, Киеву будут предоставлены противотанковые боеприпасы, ракеты, а также барьеры HESCO, которые представляют собой современный вариант габиона (наполненного песком укрепления), позволяющий быстро выстроить защиту от обстрелов.

Как изменится ситуация на фронте в 2024 году

— Произошёл перелом в зоне СВО, потому что украинское контрнаступление захлебнулось. На отдельных направлениях ВСУ пытаются наступать живыми волнами. Тем временем значительно увеличиваются поставки техники и вооружений в наши войска. В частности, это касается производства дронов. И, конечно, опыт нашей армии — серьёзный фактор, — отметил военный эксперт Василий Дандыкин, полагая, что в 2024 году в российско-украинском конфликте продолжится доминирование Вооружённых сил России.

Вероятно, что в ближайшие два-три месяца Армия России проведёт какую-то крупную операцию. Все говорят, что 2024 год будет для Украины более тяжёлым, чем нынешний Конрад Музыка Польский военный эксперт

Авторы Владимир Дюжий