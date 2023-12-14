Россиянам рассказали, как долго "живут" салаты после новогодней ночи Эксперт Павлова заявила, что новогодние салаты без заправки хранятся 18 часов 14 декабря, 18:12 Эксперт рассказала, сколько можно хранить новогодние салаты. Обложка © Shutterstock

Салаты с новогоднего стола могут храниться в холодильнике в среднем 18 часов, более точный срок зависит от ингредиентов и наличия майонеза в блюде. Об этом рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

"Овощные салаты из сырых и варёных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копчёностей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12", — пояснила она в беседе с "Москвой 24".

Заправленные соусом салаты с консервированными продуктами и яйцами могут простоять в холодильнике только шесть часов, а приготовленные из рыбы, креветок или кальмаров — двенадцать. Павлова подчеркнула, что продлить срок жизни салата может отсутствие в нём заправки. Добавлять майонез, сметану или другой соус лучше во время подачи на стол.

Эксперт также дала советы, как проверить, испортился или нет салат после новогодней ночи. Прежде всего следует оценить его внешний вид: не должно быть изменений в цвете, текстуре, а также внезапно появившейся жидкости. Кроме того, по словам специалиста, пригодное в пищу блюдо не может иметь следы заветривания.

Но если остаются сомнения, употреблять ли в пищу простоявший какое-то время салат, то можно провести простой тест, поделилась специалист. Для этого вдохните воздух прямо над блюдом и задержите дыхание на пару секунд, после чего выдохните. Если почувствуете приятный и ожидаемый аромат, то всё в порядке. Но при лёгких нотках зловония следует отправить салат в мусорное ведро.

Ранее Лайф писал, что россияне больше всего хотят видеть на новогоднем столе три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Среди горячих блюд абсолютным лидером стала запечённая курица — её будет готовить почти половина (48%) россиян. Ещё 27% собираются сделать мясо по-французски, а 17% — утку с яблоками или апельсинами.

Авторы Татьяна Миссуми