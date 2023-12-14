"Русские умеют воевать": В Словакии сделали неожиданное заявление о России
Экс-премьер Словакии Чарногурский: Только Россия способна бросить вызов Западу
Единственной страной в мире, которая способна бросить вызов Западу, является Россия. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Словакии (1991–1992 годы) Ян Чарногурский.
"Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Русские умеют воевать. Они патриоты", — сказал он в интервью Hlavný dennik.
Чарногурский считает, что американский доллар лишится статуса мировой расчётной единицы после провала США на Украине. В ближайшее время, по его мнению, Штаты ожидает экономический упадок, а возможно, и распад. Также экс-премьер Словакии не исключает скорый развал НАТО и вывод американских военных из Европы.
Ранее Лайф писал, что в Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как отметила член правящей в республике партии "Курс — социальная демократия" Мариан Кэри, Киеву необходимо сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь.
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