Единственной страной в мире, которая способна бросить вызов Западу, является Россия. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Словакии (1991–1992 годы) Ян Чарногурский.

"Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Русские умеют воевать. Они патриоты", — сказал он в интервью Hlavný dennik.

Чарногурский считает, что американский доллар лишится статуса мировой расчётной единицы после провала США на Украине. В ближайшее время, по его мнению, Штаты ожидает экономический упадок, а возможно, и распад. Также экс-премьер Словакии не исключает скорый развал НАТО и вывод американских военных из Европы.