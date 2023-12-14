НАТО не подтвердило данные о намеренных ударах России по территории альянса
У НАТО нет данных о том, что Россия специально совершала атаки на страны альянса. Об этом сообщил в соцсети X руководитель пресс-службы объединения Дилан Уайт после информации о падении некоего БПЛА на территории Румынии.
"У НАТО нет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России на страны альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаёмся в тесном контакте с румынскими властями", — подчеркнул Уайт.
Тем не менее посла РФ Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Это связано с падением в ночь на 14 декабря беспилотника на территории страны. Дрон был найден недалеко от посёлка Гринду в восьми километрах от украинского порта Рени. На месте крушения образовалась воронка глубиной 1,5 метра. Румынское оборонное ведомство утверждает, что БПЛА мог принадлежать России.
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