НАТО не подтвердило данные о намеренных ударах России по территории альянса

У НАТО нет данных о том, что Россия специально совершала атаки на страны альянса. Об этом сообщил в соцсети X руководитель пресс-службы объединения Дилан Уайт после информации о падении некоего БПЛА на территории Румынии.

"У НАТО нет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России на страны альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаёмся в тесном контакте с румынскими властями", — подчеркнул Уайт.