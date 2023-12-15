Нижегородцы хотели сварить самогон, но спалили квартиру и чуть не сгорели сами

Всё пошло не по плану, когда банка с самогоном переполнилась и алкоголь попал в горящий газ. Женщина поспешила его закрыть, но поскользнулась — и на ней моментально вспыхнула одежда. Супруг бросился на помощь и потушил огонь, не вызывая спасателей. Однако 59-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать с ожогом 80% поверхности тела, тогда как мужчина отказался от помощи врачей.