Нижегородцы хотели сварить самогон, но спалили квартиру и чуть не сгорели сами
Ni Mash: В Нижегородской области у супругов обгорело тело при варке самогона
В городе Урени Нижегородской области супруги решили сварить самогон, но всё закончилось пожаром. Об этом передаёт телеграм-канал Ni Mash.
Всё пошло не по плану, когда банка с самогоном переполнилась и алкоголь попал в горящий газ. Женщина поспешила его закрыть, но поскользнулась — и на ней моментально вспыхнула одежда. Супруг бросился на помощь и потушил огонь, не вызывая спасателей. Однако 59-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать с ожогом 80% поверхности тела, тогда как мужчина отказался от помощи врачей.
Ранее в Югорске первоклассница получила ожоги 84% тела из-за того, что её отец во время совместного похода в баню перепутал краны с холодной водой и кипятком.
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