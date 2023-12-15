Радиотерапевт рассказал, кому лишний раз не стоит делать рентген

На сегодняшний день рентген-исследование является одной из самых популярных медицинских процедур, однако есть и те, кому это не рекомендуется. О том, что это за категории граждан в беседе с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

По словам специалиста, рентгенография практически абсолютно безопасна из-за крайне малой радиационной нагрузки на организм. Несмотря на это, как отметил медик, ей не стоит злоупотреблять. Если для выявления какой-нибудь патологии более целесообразно пройти КТ или МРТ, то рентген окажется лишь лишней нагрузкой к ним.

"Считается (и справедливо), что не рекомендована процедура вне абсолютных показаний беременным (особенно в первом триместре) и детям до 14 лет", — заявил Романов.

Помимо этого, собеседник издания подчеркнул необходимость рекомендации врача, который определяет может ли привести данное исследование к потенциальной пользе, которая перевесит возможный, хоть и весьма небольшой, но вред. В то же время надо учитывать противопоказания при проведении рентгена с контрастными препаратами.