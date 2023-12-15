Диетолог рассказала, кому придётся встретить Новый год без любимого салата
Диетолог Круглова: Людям с язвой желудка противопоказан салат оливье
Оливье противопоказан людям, страдающим язвой желудка и 12-перстной кишки. Обложка © Freepik
Побаловать себя оливье могут не все россияне, а только те, кто не страдает язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки. Запрет на любимый новогодний салат придётся выдержать и тем, кто перенёс недавно операцию на органах пищеварения. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.
"При обострениях заболеваний ЖКТ: язвы желудка и 12-перстной кишки, острого холецистита, острого панкреатита. В таких ситуациях нужна щадящая диета, салат оливье противопоказан. После операций на органах пищеварительной системы, в том числе после удаления желчного пузыря, операций при язвенной болезни", — пояснила Круглова и добавила, что оливье нельзя есть при остром холецистите и панкреатите.
Ранее опрос показал, что граждане РФ на новогоднем столе больше всего хотят видеть оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Среди горячих блюд абсолютным лидером стала запечённая курица: её будет готовить почти половина (48%) россиян. Ещё 27% собираются сделать мясо по-французски, а 17% — утку с яблоками или апельсинами.