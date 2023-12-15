Диетолог рассказала, кому придётся встретить Новый год без любимого салата

Побаловать себя оливье могут не все россияне, а только те, кто не страдает язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки. Запрет на любимый новогодний салат придётся выдержать и тем, кто перенёс недавно операцию на органах пищеварения. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.