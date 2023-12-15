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15 декабря, 00:43

Диетолог рассказала, кому придётся встретить Новый год без любимого салата

Диетолог Круглова: Людям с язвой желудка противопоказан салат оливье

<p>Оливье противопоказан людям, страдающим язвой желудка и 12-перстной кишки. Обложка © Freepik</p>

Оливье противопоказан людям, страдающим язвой желудка и 12-перстной кишки. Обложка © Freepik

Побаловать себя оливье могут не все россияне, а только те, кто не страдает язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки. Запрет на любимый новогодний салат придётся выдержать и тем, кто перенёс недавно операцию на органах пищеварения. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.

"При обострениях заболеваний ЖКТ: язвы желудка и 12-перстной кишки, острого холецистита, острого панкреатита. В таких ситуациях нужна щадящая диета, салат оливье противопоказан. После операций на органах пищеварительной системы, в том числе после удаления желчного пузыря, операций при язвенной болезни", — пояснила Круглова и добавила, что оливье нельзя есть при остром холецистите и панкреатите.
Врач объяснила, почему оливье не подходит для начала новогоднего застолья

Врач объяснила, почему оливье не подходит для начала новогоднего застолья

Ранее опрос показал, что граждане РФ на новогоднем столе больше всего хотят видеть оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Среди горячих блюд абсолютным лидером стала запечённая курица: её будет готовить почти половина (48%) россиян. Ещё 27% собираются сделать мясо по-французски, а 17% — утку с яблоками или апельсинами.

Анатолий Симоненко
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