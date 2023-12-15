ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), рассказали о новых преступлениях киевского режима против жителей региона. Так, по данным, опубликованным в телеграм-канале ведомства, в ночь на пятницу Вооружённые силы Украины выпустили несколько ракет по Мариуполю.

В сообщении говорится, что обстрел был зафиксирован после полуночи. Примерно в половину первого ночи 15 декабря с северо-запада в направлении Мариуполя было выпущено три дальнобойных ракетных снаряда. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.