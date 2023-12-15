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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 00:09
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ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю

СЦКК: ВСУ ударили по Мариуполю дальнобойными ракетами

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), рассказали о новых преступлениях киевского режима против жителей региона. Так, по данным, опубликованным в телеграм-канале ведомства, в ночь на пятницу Вооружённые силы Украины выпустили несколько ракет по Мариуполю.

В сообщении говорится, что обстрел был зафиксирован после полуночи. Примерно в половину первого ночи 15 декабря с северо-запада в направлении Мариуполя было выпущено три дальнобойных ракетных снаряда. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Шесть человек пострадали при налёте украинского беспилотника на Донецк
Шесть человек пострадали при налёте украинского беспилотника на Донецк

Ранее Лайф сообщал, что беспилотник сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, четыре сотрудника коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Аналогичная атака была совершена в Петровском районе Донецка. В результате сброса бомб на улице Маркина ранены двое сотрудников водоснабжающего предприятия "Вода Донбасса".

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Getty Images

Алексей Соловьёв
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