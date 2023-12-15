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15 декабря, 01:17

Безобидная привычка может обернуться смертью в спортзале, предупредила врач

Терапевт Тимощенко: Использование жвачки в спортзале грозит асфиксией и смертью

Во время занятия в спортзале нельзя использовать жевательную резинку, так как есть высокий риск подавиться ей и умереть от асфиксии. Об этом NEWS.ru сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.

"При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией — Прим. Лайфа) и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать попадание её в том числе в дыхательные пути", рассказала Тимощенко.

Она также предупредила, что при жевании сбивается дыхание и увеличивается нагрузка на организм, особенно при интенсивных тренировках.

Тренажёр зажал голову: Занятие в спортзале закончилось для мужчины потерей зрения

Тренажёр зажал голову: Занятие в спортзале закончилось для мужчины потерей зрения

Ранее стоматолог рассказала, что попустительское отношение к продолжительности жевания жевательной резинки приводит к серьёзным проблемам со здоровьем.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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