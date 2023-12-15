Свинка Пеппа, ёжики и фиксики: Стало известно, в кого нарядятся россияне и их дети на Новый год

Последний месяц уходящего года — декабрь — является пиковым сезоном утренников в школах и детских садах, а также корпоративов у взрослых. В связи с этим эксперты узнали, какой детский костюм стал самым популярным и в кого не прочь перевоплотиться взрослые россияне. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Аналитики "Авито.Товаров" и "Авито.Услуг" выяснили, что россияне в 2023 году покупают на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. В то же время на костюмы Деда Мороза и Снегурочки в среднем цена за оба составляет 3230 рублей, а на детские — от 500 до 1000 рублей.

Помимо того, аналитики сервисов рассказали о том, какие в этом году детские костюмы стали самыми популярными на Новый год. По данным исследования, лисичек и принцесс в этом году на детских мероприятиях будет на 27% и на 23% больше, чем в прошлом, а самую большую популярность среди девочек обрёл наряд Свинки Пеппы, продажи которого с 11 ноября по 11 декабря выросли на 45%. Его средняя стоимость — 730 рублей.

Среди мальчиков самыми популярными стали костюмы драконов (+166%) и мушкетёров (+41%), которые стоят в среднем 760 и 730 рублей соответственно. Также в топ-5 модных нарядов входит одежда Карлсона (+30%), наряды ёжика (+23%) и тигрёнка (+20%), стоимость которых варьируется от 510 до 990 рублей.

Не прочь нарядиться в костюмы и сами взрослые. Наибольшей популярностью у россиян пользуются наряды единорогов и единорожек (+46%), которые обойдутся в чуть больше 1000 рублей. Не менее популярны образы героев из мультиков "Фиксики" (+42%) и "Три кота" (+19%). Они в среднем стоят по 890 и 780 рублей соответственно.

Спрос на прокат праздничных костюмов в целом к середине декабря вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Наряд можно взять в аренду со всеми необходимыми атрибутами: от посоха и мешка с подарками до кокошника Снегурочки. Наибольшей популярностью пользуется аренда тех же самых Деда Мороза и его внучки, а также костюмов Тора, медведя и девочки Маши.