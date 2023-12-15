Психолог объяснила, в чём кроется причина частых опозданий
Психолог Панфилова: Частые опоздания могут быть признаком депрессии
Люди, склонные к депрессии, чаще опаздывают, ошибаются и забывают о важных задачах. Как сообщила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова, причина тому — постоянный стресс в различных сферах жизни.
По словам специалиста, многие в подобном состоянии склонны впадать в апатию и даже опаздывать на работу, теряя к ней интерес. По данным опроса, вовремя на работу приходит чуть меньше половины граждан РФ. В том числе это "заслуга" пандемии и прекращения общения с родственниками на фоне политической ситуации. Также сказывается отсутствие эмоциональной разрядки. По словам Панфиловой, чтобы снизить уровень стресса, нужно соблюдать режим дня и ночи, чаще отдыхать, бывать на природе и заниматься спортом.
"Справиться с этим можно самостоятельно либо прибегнув к помощи специалиста. Главное — это понять, что для тебя лучше. Если человек понимает, что его состояние скажется на работе или на отношении коллег, придётся приложить усилия. Например, немного изменить график работы. В целом, чтобы справиться с депрессивным состоянием или тревожностью, стоит почаще отвлекаться, соблюдать режим", — пояснила Панфилова.
Ранее специалисты в рамках опроса выяснили, что люди, проводящие в дороге до места работы около часа, на 16% чаще испытывают трудности с психическим здоровьем, чем те, кто тратит на поездки всего полчаса.
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