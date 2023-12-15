Психолог объяснила, в чём кроется причина частых опозданий

Люди, склонные к депрессии, чаще опаздывают, ошибаются и забывают о важных задачах. Как сообщила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова, причина тому — постоянный стресс в различных сферах жизни.

По словам специалиста, многие в подобном состоянии склонны впадать в апатию и даже опаздывать на работу, теряя к ней интерес. По данным опроса, вовремя на работу приходит чуть меньше половины граждан РФ. В том числе это "заслуга" пандемии и прекращения общения с родственниками на фоне политической ситуации. Также сказывается отсутствие эмоциональной разрядки. По словам Панфиловой, чтобы снизить уровень стресса, нужно соблюдать режим дня и ночи, чаще отдыхать, бывать на природе и заниматься спортом.