Фура перемолола легковушку со студентом в груду металла в Екатеринбурге

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Свердловской области. Как передаёт Ura.ru со ссылкой на очевидцев события, в ночь на 15 декабря на улице Баритовой студент на иномарке влетел под грузовик и чудом остался жив.





По данным издания, Chevrolet Lanos, за рулём которого находился студент, двигался со стороны посёлка Шабровский в сторону Полевского тракта. В какой-то момент машину занесло на повороте, и она вылетела под грузовик.

Журналисты также рассказали, что в результате инцидента молодой человек, управлявший легковушкой, чудом остался жив. Сообщается, что после ДТП его доставили в городскую больницу № 36, где врачи диагностировали у пострадавшего переломы левой голени и левого бедра. Что стало с водителем большегруза, на данный момент неизвестно.