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15 декабря, 01:50

Фура перемолола легковушку со студентом в груду металла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студент на иномарке влетел под грузовик и чудом остался жив

<p>В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Обложка © t.me / E1.RU /<a href="https://t.me/e1_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ИА "Ночные новости"</a></p>

В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Обложка © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Свердловской области. Как передаёт Ura.ru со ссылкой на очевидцев события, в ночь на 15 декабря на улице Баритовой студент на иномарке влетел под грузовик и чудом остался жив.

  • В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Фото © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"
    В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Фото © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"
  • В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Фото © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"
    В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Фото © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге на улице Баритовой иномарка влетела под грузовик. Фото © t.me / E1.RU / ИА "Ночные новости"

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По данным издания, Chevrolet Lanos, за рулём которого находился студент, двигался со стороны посёлка Шабровский в сторону Полевского тракта. В какой-то момент машину занесло на повороте, и она вылетела под грузовик.

Журналисты также рассказали, что в результате инцидента молодой человек, управлявший легковушкой, чудом остался жив. Сообщается, что после ДТП его доставили в городскую больницу № 36, где врачи диагностировали у пострадавшего переломы левой голени и левого бедра. Что стало с водителем большегруза, на данный момент неизвестно.

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Ранее Лайф писал, что в массовой аварии под Всеволожском Ленинградской области 71-летнему водителю грузовика Hyundai оторвало ногу.

Алексей Соловьёв
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