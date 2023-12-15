Финансист предупредил россиян об опасности некоторых банковских вкладов

Уже несколько лет российские банки предлагают клиентам инвестпродукты под видом вкладов. Финансист Лазарь Бадалов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, чем грозят "двойные вклады" его владельцу.

Специалист отметил, что в банках иногда продвигают такие двойные продукты, и это явление называется мисселлинг — преднамеренное введение покупателя в заблуждение относительно товара или услуги. Обычно такие случаи подмены вероятны, когда ставки выше рыночных. В таких случаях нет никакой гарантии получения вкладчиком дохода, который зависит от выполнения ряда условий. Чтобы предостеречь граждан от этого, Центробанк обязал кредитно-финансовые организации разъяснять клиентам все эти подробности.

"Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом", — рассказал собеседник агентства.