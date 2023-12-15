Травматолог объяснил, когда с синяком нужно срочно бежать к врачу

Ушиб почти всегда провоцирует образование гематомы, то есть синяка. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-хирург высшей категории, флеболог-травматолог Андрей Уфимцев. По его словам, синяки исчезают быстрее у тех, у кого лучше состояние здоровья.

Он рассказал, что у здоровых людей гематомы заживают максимум за пять дней. Однако у тех, кто имеет хронические заболевания и нарушения свёртываемости крови, процесс заживления затягивается. До трёх недель также сохраняются синяки у тех, кто принимает кроворазжижающие препараты, антикоагулянты.

На время заживления синяка влияет и то, где он находится. Чем больше на этом участке кровеносных сосудов, тем дольше будет держаться гематома. Однако есть способы ускорить процесс её схождения.

"Чтобы уменьшить кровоизлияние под кожу, нужен холод — раз в час с момента травмы в течение ближайших двух-трёх дней. <…> Примерно с третьих суток при наличии синяка, если он всё-таки растёкся, рекомендуется применять противоотёчные мази, содержащие гепарин, который способствует разжижению небольших сгустков крови и более быстрому удалению их из кожи", — посоветовал Уфимцев.

При заживлении цвет синяка меняется от фиолетового к зелёному и жёлтому, и он постепенно уходит. Но если гематома не уходит спустя неделю, то лучше обратиться к врачу, резюмировал специалист.