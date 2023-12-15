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15 декабря, 04:38

Почти целый город в Приморье остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Почти 70 тысяч жителей города Артёма в Приморье остались без воды из-за аварии

Почти весь город Артём, находящийся в Приморском крае, остался без холодной воды. Причиной происшествия стал прорыв магистрального трубопровода, следует из заявления администрации городского округа.

Кадры с места прорыва трубопровода в городе Артёме. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края

В обнародованном сообщении говорится, что география отключения достаточно обширна: от населённого пункта Штыково до территориального управления "Угловое". Помимо того, подчёркивается, что на месте аварии для устранения её последствий работает "Примводоканал".

В прокуратуре также уточнили, что отключение затронет 69 тысяч жителей Артёмовского городского округа, которые проживают в более чем 900 многоквартирных домах и пяти тысячах частных домовладениях. На место прорыва магистрального трубопровода также выехал прокурор Артёма Андрей Камболин.

"На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа", — рассказали представители надзорного органа.

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Обложка ©

t.me / Прокуратура Приморского края

Алексей Соловьёв
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