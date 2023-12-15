Почти целый город в Приморье остался без воды из-за аварии на трубопроводе
Почти 70 тысяч жителей города Артёма в Приморье остались без воды из-за аварии
Почти весь город Артём, находящийся в Приморском крае, остался без холодной воды. Причиной происшествия стал прорыв магистрального трубопровода, следует из заявления администрации городского округа.
Кадры с места прорыва трубопровода в городе Артёме. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края
В обнародованном сообщении говорится, что география отключения достаточно обширна: от населённого пункта Штыково до территориального управления "Угловое". Помимо того, подчёркивается, что на месте аварии для устранения её последствий работает "Примводоканал".
В прокуратуре также уточнили, что отключение затронет 69 тысяч жителей Артёмовского городского округа, которые проживают в более чем 900 многоквартирных домах и пяти тысячах частных домовладениях. На место прорыва магистрального трубопровода также выехал прокурор Артёма Андрей Камболин.
"На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа", — рассказали представители надзорного органа.
Недавно Лайф писал, что сразу в четырёх городах Казахстана — Экибастузе, Балхаше, Атырау и Актау — произошли аварии на коммунальных сетях, из-за чего тысячи людей остались без отопления и воды.
t.me / Прокуратура Приморского края