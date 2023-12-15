А ты меня любишь? Малышка-панда умилила россиян изучающим маму взглядом

Подписчики канала гендиректора зоосада не прошли мимо умилительного фото. Многие придумали свои ответы на вопрос пандёнка к матери. "Разве можно не любить такого сладкого ребёнка?", "Мам, а когда пойдём к папе?", "Ну а как такую плюшевую подушку на лапках не любить?" — отметили подписчики в комментариях. А некоторые предположили, что Диндин рассказывает детёнышу сказку.