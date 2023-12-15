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15 декабря, 08:45

А ты меня любишь? Малышка-панда умилила россиян изучающим маму взглядом

Московский зоопарк показал, с каким любопытством малышка-панда смотрит на маму

<p>Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1420" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Московский зоопарк опубликовал новую фотографию милого детёныша панд Жуи и Диндин. На фото, которое в своём телеграм-канале выложила гендиректор учреждения Светлана Акулова, видно, каким нежным взглядом малышка-панда смотрит на свою маму.

"Маам, ты меня любишь?" — подписала фото Акулова.

Подписчики канала гендиректора зоосада не прошли мимо умилительного фото. Многие придумали свои ответы на вопрос пандёнка к матери. "Разве можно не любить такого сладкого ребёнка?", "Мам, а когда пойдём к папе?", "Ну а как такую плюшевую подушку на лапках не любить?" отметили подписчики в комментариях. А некоторые предположили, что Диндин рассказывает детёнышу сказку.

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А ранее Лайф писал, что вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (29,3%). Следом расположились Мо Мо (23,3%) и Маша (15,5%). А вот китайские клички москвичам не особо понравились.

Дарья Нарыкова
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