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15 декабря, 09:08

В "Росатоме" опровергают информацию о прекращении поставок урана в США

"Росатом" опроверг заявления американских СМИ о прекращении поставок урана в США

Госкорпорация "Росатом" опровергла информацию одного из американских новостных изданий о прекращении поставок обогащённого урана в США. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Информация о возможном запрете была опубликована изданием Bloomberg. Журналисты отмечали, что российская "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом", торговая марка Tenex) якобы сообщила американским клиентам, что РФ может запретить экспорт ядерного топлива в Штаты, если в Вашингтоне будет принят закон о запрете импорта.

"Tenex полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащённого урана в США. Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", — рассказали в пресс-службе.

США в октябре втрое нарастили закупки российского урана

США в октябре втрое нарастили закупки российского урана

Ранее Лайф писал, что американские законодатели большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает импортировать низкообогащённый уран из России. Ограничения на закупку ядерного топлива будут действовать до 2040 года.

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Getty Images

Ян Поланин
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