В "Росатоме" опровергают информацию о прекращении поставок урана в США
"Росатом" опроверг заявления американских СМИ о прекращении поставок урана в США
Госкорпорация "Росатом" опровергла информацию одного из американских новостных изданий о прекращении поставок обогащённого урана в США. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Информация о возможном запрете была опубликована изданием Bloomberg. Журналисты отмечали, что российская "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом", торговая марка Tenex) якобы сообщила американским клиентам, что РФ может запретить экспорт ядерного топлива в Штаты, если в Вашингтоне будет принят закон о запрете импорта.
"Tenex полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащённого урана в США. Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", — рассказали в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что американские законодатели большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает импортировать низкообогащённый уран из России. Ограничения на закупку ядерного топлива будут действовать до 2040 года.
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