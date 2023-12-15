В "Росатоме" опровергают информацию о прекращении поставок урана в США

Госкорпорация "Росатом" опровергла информацию одного из американских новостных изданий о прекращении поставок обогащённого урана в США. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Информация о возможном запрете была опубликована изданием Bloomberg. Журналисты отмечали, что российская "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом", торговая марка Tenex) якобы сообщила американским клиентам, что РФ может запретить экспорт ядерного топлива в Штаты, если в Вашингтоне будет принят закон о запрете импорта.

"Tenex полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащённого урана в США. Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", — рассказали в пресс-службе.