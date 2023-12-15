Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова рассказала Лайфу про свой самый необычный Новый год: в грузовом самолёте МЧС с падающей ёлкой.

"Это было 29–30 декабря. Мы понимали, что, скорее всего, мы останемся праздновать Новый год в грузовом самолёте МЧС. Мы летели в Багдад за первой группой детей, никто не знал ещё, получится, не получится договориться. Ёлка была с нами. Мы думали, как её привязать, куда её деть: она постоянно болталась в самолёте", — рассказала парламентарий.

Ёлку пришлось держать всю дорогу, но поездка всё же оказалась удачной. Первый рейс оказался удачным, и с того момента была открыта программа по возвращению детей в Россию.

В целом же для Анны Кузнецовой Новый год — это семейный праздник с ёлкой и подарками. Кроме того, зампред ГД вместе с сыном на каникулах отметят дни рождения.