"Хата, дача и сберкнижка": На руке советника президента Аргентины заметили блатное тату на русском
Noticias: У советника президента Аргентины обнаружили тату на русском языке
Советник президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / Mono_Iallo
На руке советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметили "тюремную" татуировку на русском языке. Об этом сообщает новостной портал Noticias.
Тату советника президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / Mono_Iallo
"Ещё одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь", — говорится в сообщении.
Так, на руке помощника аргентинского лидера набиты слова: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж". Примечательно, что слово "блажь" набито без мягкого знака.
Журналисты узнали, что татуировка Капуто является копией изображения, занесённого в "Российскую криминальную энциклопедию татуировок" (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia).
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