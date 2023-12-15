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15 декабря, 09:07

"Хата, дача и сберкнижка": На руке советника президента Аргентины заметили блатное тату на русском

Noticias: У советника президента Аргентины обнаружили тату на русском языке

<p>Советник президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Mono_Iallo/status/1734984677386051652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mono_Iallo</a></p>

Советник президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / Mono_Iallo

На руке советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметили "тюремную" татуировку на русском языке. Об этом сообщает новостной портал Noticias.

Тату советника президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / Mono_Iallo

Тату советника президента Аргентины Сантьяго Капуто. Обложка © X / Mono_Iallo

"Ещё одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь", — говорится в сообщении.

Так, на руке помощника аргентинского лидера набиты слова: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж". Примечательно, что слово "блажь" набито без мягкого знака.

Журналисты узнали, что татуировка Капуто является копией изображения, занесённого в "Российскую криминальную энциклопедию татуировок" (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia).

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Ян Поланин
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