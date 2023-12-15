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15 декабря, 11:17

Москвичам назвали места, где можно бесплатно покататься с горок на тюбингах и ледянках

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали список мест для катания с горок

<p>На официальном сайте мэра Москвы опубликовали список мест для катания с горок. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/133242073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a></p>

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали список мест для катания с горок. Обложка © mos.ru

В Москве этой зимой в городских парках оборудовали двадцать горок для катания, большинство из них — бесплатные. Какие места выбрать для зимнего досуга с детьми, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Снежная горка для катания на тюбингах в Москве. Фото © mos.ru

Снежная горка для катания на тюбингах в Москве. Фото © mos.ru

Для детей лучше всего подойдут горки, расположенные в парках "Бабушкинский", у Джамгаровского пруда, имени Юрия Лужкова и у Борисовских прудов. Взрослым же будет интересно прокатиться на тюбинге со склонов в музее-заповеднике "Царицыно", парке имени 50-летия Октября или ландшафтном парке "Митино".

Парк имени 50-летия Октября является одним из самых популярных мест для катания. Длина горки "Весёлый спуск" с выкатом составляет 110 метров. При этом там можно кататься только на надувных тюбингах с твёрдым дном. Если своего нет, можно арендовать.

Самый длинный склон протяжённостью 120 метров находится в музее-заповеднике "Царицыно" на естественном ландшафте у Большого моста. Это специально подготовленный снежный жёлоб, по которому безопасно кататься. Там также можно взять тюбинг напрокат.

Травматолог рассказал, с какими жалобами к нему чаще всего обращаются после катания на "ватрушках"

Травматолог рассказал, с какими жалобами к нему чаще всего обращаются после катания на "ватрушках"

А ранее россиянам рассказали, как одеваться на открытый каток, чтобы потом не слечь с простудой. Избежать болезни поможет трёхслойная одежда.

Дарья Нарыкова
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