Москвичам назвали места, где можно бесплатно покататься с горок на тюбингах и ледянках

В Москве этой зимой в городских парках оборудовали двадцать горок для катания, большинство из них — бесплатные. Какие места выбрать для зимнего досуга с детьми, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Снежная горка для катания на тюбингах в Москве. Фото © mos.ru

Для детей лучше всего подойдут горки, расположенные в парках "Бабушкинский", у Джамгаровского пруда, имени Юрия Лужкова и у Борисовских прудов. Взрослым же будет интересно прокатиться на тюбинге со склонов в музее-заповеднике "Царицыно", парке имени 50-летия Октября или ландшафтном парке "Митино".

Парк имени 50-летия Октября является одним из самых популярных мест для катания. Длина горки "Весёлый спуск" с выкатом составляет 110 метров. При этом там можно кататься только на надувных тюбингах с твёрдым дном. Если своего нет, можно арендовать.

Самый длинный склон протяжённостью 120 метров находится в музее-заповеднике "Царицыно" на естественном ландшафте у Большого моста. Это специально подготовленный снежный жёлоб, по которому безопасно кататься. Там также можно взять тюбинг напрокат.