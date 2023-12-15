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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 12:55

В Госдуме завершили последнее заседание года и назвали число принятых в 2023-м законов

Володин: Госдума завершила последнее пленарное заседание осенней сессии

15 декабря депутаты Государственной думы провели заключительное пленарное заседание осенней сессии 2023 года. О её завершении объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сессия, завершающая 2023 год, объявляется закрытой", — сообщил Володин.

До конца года депутаты будут работать в своих избирательных округах.

В 2023 году Госдума приняла 694 закона. Володин отметил, что "показатель количественный большой" и, что самое главное, "качественный".

"Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог — количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона, эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное — качественный показатель", — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы добавил, что профильные комитеты стали работать лучше и это надо признать.

Весенняя сессия Государственной думы начнётся 9 января. В течение первой недели депутаты будут работать в регионах, а с 15 января стартуют недели пленарных заседаний. Последняя пройдёт с 22 по 28 июля. Затем парламентарии вновь будут работать в регионах до завершения сессии 4 августа.

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Ранее Лайф писал, что Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об ограничении использования смартфонов во время проведения уроков в школах, который начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ян Поланин
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