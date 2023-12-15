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15 декабря, 10:20

Под Нижним Новгородом пушистая Страшила спасла людей от гибели в огне

В Нижегородской области кошка ночью учуяла дым и спасла жителей дома от пожара

В селе Городищи городского округа Бор Нижегородской области кошка по кличке Страшила спасла жильцов дома от пожара. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, хвостатая посреди ночи разбудила хозяина, а тот, насторожившись от неожиданного поведения питомца, сразу пошёл проверять, не случилось ли чего.

Выйдя в подъезд, мужчина увидел валящий из соседней квартиры дым, дверь была горячей. Он тут же вызвал пожарных и пошёл обходить соседей. Таким образом, Страшила спасла своего хозяина и ещё пять человек. А вот находившиеся в горящем помещении люди, к сожалению, погибли: спасатели обнаружили там три тела. Огонь успел распространиться на пять квадратных метров.

"Кошке доверяй, но себя обезопась… Установи дома пожарный извещатель! Он спасёт тебя и близких при пожаре. Извещатель и без усов почувствует опасность — прибор реагирует на дым звуковым сигналом", — посоветовали в ведомстве.

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира, сгоревшая в Нижегородской области. Фото © Telegram / МЧС России

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А под Санкт-Петербургом кошка больше суток пролежала под руинами сгоревшего дома. Хвостатую всё же нашли, когда чуть не перепутали с истлевшими досками, так как она была похожа на уголь.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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